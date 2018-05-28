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Во Владивостоке во время пожара спасен один человек, десять — эвакуированы
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Во Владивостоке во время пожара спасен один человек, десять — эвакуированы 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке огнеборцы во время тушения пожара спасли одного человека, еще десять человек были эвакуированы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Днепровская, поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока в 15.23 27 мая.
Первые расчеты огнеборцев прибыли к месту пожара уже через пять минут и приступили к тушению. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы было установлено, Огнеборцы эвакуировали из отрезанных дымом квартир десять человек.
Пожар был локализован в 15.41, полностью ликвидирован — в 16.41. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 20 человек личного состава и пять единиц техники.
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