Во Владивостоке во время пожара спасен один человек, десять — эвакуированы

Сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Днепровская, поступило в пожарно-спасательную службу Владивостока в 15.23 27 мая.

Первые расчеты огнеборцев прибыли к месту пожара уже через пять минут и приступили к тушению. В ходе разведки звеньями газодымозащитной службы было установлено, Огнеборцы эвакуировали из отрезанных дымом квартир десять человек.

Пожар был локализован в 15.41, полностью ликвидирован — в 16.41. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 20 человек личного состава и пять единиц техники.