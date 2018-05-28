Хозяин дома и его гость сгорели в полыхающем доме в Новосибирской области

Двое человек погибли при пожаре в Колыванском районе НСО в воскресенье, 27 мая. Об этом сообщается на странице новосибирсой службы эвакуации «АСТ-54».

В селе Сидоровка по неизвестной пока причине утром загорелся дом. В результате пожара погибли хозяин дома и его гость. По словам местных жителей, пожарные прибыли на место происшествия лишь через час, когда уже обвалилась крыша дома.

В региональном МЧС сообщают, что пожар произошел в 09:51 утра в частном доме по ул. Иванова. Потушить горящий дом удалось в 10:41.

В результате пожара огнём уничтожена кровля дома, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия, выгорели комнаты внутри дома, уничтожены надворные постройки. На тушение пожара привлекалось 3 ед. техники и 8 человек личного состава.