Ещё
Хозяин дома и его гость сгорели в полыхающем доме в Новосибирской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хозяин дома и его гость сгорели в полыхающем доме в Новосибирской области 

АиФ-Новосибирск 41 минуту назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Двое человек погибли при пожаре в Колыванском районе НСО в воскресенье, 27 мая. Об этом сообщается на странице новосибирсой службы эвакуации «АСТ-54».
В селе Сидоровка по неизвестной пока причине утром загорелся дом. В результате пожара погибли хозяин дома и его гость. По словам местных жителей, пожарные прибыли на место происшествия лишь через час, когда уже обвалилась крыша дома.
В региональном МЧС сообщают, что пожар произошел в 09:51 утра в частном доме по ул. Иванова. Потушить горящий дом удалось в 10:41.
В результате пожара огнём уничтожена кровля дома, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия, выгорели комнаты внутри дома, уничтожены надворные постройки. На тушение пожара привлекалось 3 ед. техники и 8 человек личного состава.
АиФ-Новосибирск: последние новости
В Новосибирске спасли на пожарах шесть человек Жара будет, но не везде. Какое лето ожидают в Сибири? Синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать от погоды в Сибири
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию105
Российский миллиардер уехал с семьей в Лондон50
Путин раскусил журналиста-провокатора742
Напасть на россиян в Сирии могли боевики с базы США41
Никаких уступок. МВФ «послал» Украину554
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение