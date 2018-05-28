В 700 километрах от Владивостока произошло землетрясение 

В ночь на понедельник, 28 мая, на северо-востоке китайской провинции Цзилинь произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщает PRIMPRESS. Подземные толчки были зафиксированы 03.50 по владивостокскому времени в городе Сунъюань, который расположен в 150 километрах от Харбина.
Как рассказали во владивостоком сейсмоцентре, угрозы для Приморья и Владивостока от произошедшего землетрясения нет.
«Эпицентр землетрясения находился от Владивостока в 700 километрах, поэтому жители города не ощущали никаких толчков. Продолжится ли в ближайшее время движение тектонических плит в том районе, спрогнозировать невозможно», — прокомментировал младший научный сотрудник Геофизической Службы РАН Евгений Лисунов.