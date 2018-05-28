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Десятки человек погибли при сходе оползня в Эфиопии
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Десятки человек погибли при сходе оползня в Эфиопии 

Свободная пресса 1 час назад
Не менее 23 человек стали жертвами оползня в центральной части Эфиопии. Сход масштабного оползня был вызван проливными дождями, которые несколько дней продолжались в регионе Оромия.
Известно, что большинство погибших — женщины. Кроме 23 жертв, еще 6 человек получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает «НТВ».
В настоящее время в зоне стихийного бедствия продолжается проведение поисково-спасательной операции.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что сотни человек эвакуировали в Колумбии из-за наводнения. Жертвами стихии стали жители поселка Пуэрто-Вальдивия в департаменте Антиокия. Из муниципалитета были срочно эвакуированы более 600 человек. Наводнение полностью разрушило 19 домов, а также социально-значимые объекты: два образовательных и один медицинский центр.
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