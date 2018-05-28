Десятки человек погибли при сходе оползня в Эфиопии

Не менее 23 человек стали жертвами оползня в центральной части Эфиопии . Сход масштабного оползня был вызван проливными дождями, которые несколько дней продолжались в регионе Оромия. Известно, что большинство погибших — женщины. Кроме 23 жертв, еще 6 человек получили травмы и были доставлены в больницу, сообщает « НТВ ». В настоящее время в зоне стихийного бедствия продолжается проведение поисково-спасательной операции. Ранее «Свободная пресса» сообщала, что сотни человек эвакуировали в Колумбии из-за наводнения. Жертвами стихии стали жители поселка Пуэрто-Вальдивия в департаменте Антиокия. Из муниципалитета были срочно эвакуированы более 600 человек. Наводнение полностью разрушило 19 домов, а также социально-значимые объекты: два образовательных и один медицинский центр. Новости по теме: Крымчанам грозят оползни