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В нацпарке «Зов тигра» в Приморье локализовали лесной пожар на площади 650 га
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В нацпарке «Зов тигра» в Приморье локализовали лесной пожар на площади 650 га 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Лесной пожар на площади 650 га на территории национального парка «Зов тигра» в Приморском крае локализован. Об этом ТАСС в понедельник сообщил директор ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка „Зов тигра“ Владимир Арамилев.
Ранее Федеральное агентство лесного хозяйства сообщало, что лесной пожар на территории нацпарка был зафиксирован 23 мая.
»Пожар действует на территории национального парка на площади 650 га. В настоящее время он уже локализован, дотушиваем его кромку в ручном режиме. На месте работают 23 человека на трех автомобилях со всем необходимым оборудованием", — рассказал Арамилев.
Он отметил, что ближайший к пожару населенный пункт — село Ясное Чугуевского района — находится в 40 км от очага, так что угрозы населению нет. Лес горит в труднодоступном месте, из-за чего ликвидация пожара осложнялась.
Национальный парк «Зов тигра» находится в юго-восточной части Приморского края, его протяженность с севера на юг — 42 км, с запада на восток — 39 км. На его территории нет промышленных предприятий и населенных пунктов.
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