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Площадь лесных пожаров в Якутии возросла до 587,5 га
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Площадь лесных пожаров в Якутии возросла до 587,5 га 

ТАСС 58 минут назад
ЯКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Якутии возросла за сутки с 450 до 587,5 га, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
"На территории Якутии за сутки площадь пожаров возросла с 450 до 587,5 га. Самая критическая ситуация в Усть-Алданском районе, где лес горит в пяти км от райцентра — села Борогонцы, в этом районе площадь возгорания оставляет 350 га. В районе объявлен режим ЧС. К тушению пожара привлечены 72 человека и восемь единиц техники", — сказали в пресс-службе.
По данным МЧС, в Якутии действует пять природных пожаров на территории лесного фонда Вилюйского, Мегино— Кангаласского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Намского районов. «В воскресенье лесопожарным формированиям удалось ликвидировать пожар в лесном фонде Сунтарского района, а также локализовать активное горение в Намском районе», — отметили в управлении.
В тушении пожаров в регионе задействованы 202 человека и 18 единиц техники, добавили в МЧС.
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