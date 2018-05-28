Пациент дома престарелых пострадал при пожаре в Канаде 

В доме престарелых в Оттаве произошел крупный пожар, в результате которого пострадал один человек. Его доставили в больницу с отравлением угарными газами, сообщила газета «Известия».
По данным представителей пожарного управления, из здания был эвакуирован 71 человек. Всех их разместили в соседнем досуговом центре, пишет издание.
Родственники пациентов дома престарелых оповещены о пожаре. Возгорание к настоящему времени ликвидировали. Ведется расследование причин возгорания.
Многоквартирный дом загорелся во Владивостоке. Люди пострадали в результате пожара.