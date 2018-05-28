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Шторм «Альберто» заставил покинуть свои дома пять тысяч кубинцев
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Шторм «Альберто» заставил покинуть свои дома пять тысяч кубинцев 

Мир24 41 минуту назад
Фото: News.ru
Власти Кубы эвакуировали более пяти тысяч человек из опасных районов страны из-за субтропического шторма «Альберто», бушующего в Мексиканском заливе, передает местные СМИ.
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