На Кубе свирепствует шторм: эвакуировано более 5 тысяч человек

Более 5 тысяч человек на Кубе были вынуждены покинуть свои дома из-за субтропического шторма «Альберто». По сообщениям синоптиков, интенсивные дожди продолжатся на острове в течение ближайших 24 часов.

Как сообщает РИА Новости, в провинции Санкти-Спиритус в центральной части Кубы эвакуированы около 3 тысяч человек из-за угроз затопления. Еще 2 тысячи человек эвакуированы в провинции Санта-Клара. Среди пострадавших от урагана районов Кубы также Пинар-дель-Рио, Артемиса и Матансас, а также центр Сьего-де-Авила.

За последние 48 часов на острове выпало 74 миллиметров осадков, или 54% майской нормы.

"Альберто" стал первым субтропическим штормом в 2018 году, получившим имя. Шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. После 119 километров в час он становится ураганом.

Ранее «СП» писала, что пассажирский самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны. По данным компании Global Air, которая арендовала самолет, на борту было 110 человек — 104 пассажира и шесть членов экипажа.

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