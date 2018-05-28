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На Кубе свирепствует шторм: эвакуировано более 5 тысяч человек
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На Кубе свирепствует шторм: эвакуировано более 5 тысяч человек 

Свободная пресса 7 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Более 5 тысяч человек на Кубе были вынуждены покинуть свои дома из-за субтропического шторма «Альберто». По сообщениям синоптиков, интенсивные дожди продолжатся на острове в течение ближайших 24 часов.
Как сообщает РИА Новости, в провинции Санкти-Спиритус в центральной части Кубы эвакуированы около 3 тысяч человек из-за угроз затопления. Еще 2 тысячи человек эвакуированы в провинции Санта-Клара. Среди пострадавших от урагана районов Кубы также Пинар-дель-Рио, Артемиса и Матансас, а также центр Сьего-де-Авила.
За последние 48 часов на острове выпало 74 миллиметров осадков, или 54% майской нормы.
"Альберто" стал первым субтропическим штормом в 2018 году, получившим имя. Шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. После 119 километров в час он становится ураганом.
Ранее «СП» писала, что пассажирский самолет Boeing 737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviación потерпел крушение при взлете в аэропорту Гаваны. По данным компании Global Air, которая арендовала самолет, на борту было 110 человек — 104 пассажира и шесть членов экипажа.
Новости Кубы: Стали известны подробности крушения самолета на Кубе
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