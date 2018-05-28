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Более 5 тыс. человек эвакуировали на Кубе из-за бушующего в заливе шторма
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Более 5 тыс. человек эвакуировали на Кубе из-за бушующего в заливе шторма 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Власти Кубы эвакуировали более пяти тысяч человек из опасных районов страны из-за субтропического шторма «Альберто».
Кубинские власти эвакуировали более 5 тысяч человек в связи с бушующим в Мексиканском заливе штормом «Альберто». Об этом сообщает издание El Nuevo Herald.
Мощные ливни обрушились на центральную и западную части острова. Больше всего от шторма пострадала провинция Санкти-Спиритус, откуда эвакуировали около 3,6 тыс. человек. Из-за стихии в реках поднялся уровень воды. Низменные районы в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Матансас и Вилья-Клара были подтоплены.
Отмечается, что за последние двое суток на острове выпало более 50% майской нормы осадков. Кубинским властям пришлось увеличить сброс воды из самого крупного в стране водохранилища. Саса в провинции Санкти-Спиритус.
По данным института метеорологии Кубы, сильные дожди продолжатся еще в течение суток.
Ранее власти американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении ЧП в связи с приближающимся «Альберто».
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