Более 5 тыс. человек эвакуировали на Кубе из-за бушующего в заливе шторма

Власти Кубы эвакуировали более пяти тысяч человек из опасных районов страны из-за субтропического шторма «Альберто».

Кубинские власти эвакуировали более 5 тысяч человек в связи с бушующим в Мексиканском заливе штормом «Альберто». Об этом сообщает издание El Nuevo Herald.

Мощные ливни обрушились на центральную и западную части острова. Больше всего от шторма пострадала провинция Санкти-Спиритус, откуда эвакуировали около 3,6 тыс. человек. Из-за стихии в реках поднялся уровень воды. Низменные районы в провинциях Пинар-дель-Рио , Артемиса, Матансас и Вилья-Клара были подтоплены.

Отмечается, что за последние двое суток на острове выпало более 50% майской нормы осадков. Кубинским властям пришлось увеличить сброс воды из самого крупного в стране водохранилища. Саса в провинции Санкти-Спиритус.

По данным института метеорологии Кубы, сильные дожди продолжатся еще в течение суток.

Ранее власти американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении ЧП в связи с приближающимся «Альберто».