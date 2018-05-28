На Кубе из-за шторма «Альберто» эвакуировали более 5 тысяч человек

Власти Кубы эвакуировали более пяти тысяч человек. В воскресенье западные и центральные районы страны оказались во власти субтропического шторма «Альберто». Ливни вызвали резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах. В результате были подтоплены отдельные территориии в провинциях Пинар-дель-Рио , Артемиса, Матансас, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус. О жертвах и разрушениях ТАСС не сообщает. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным культурам. По прогнозу синоптиков, сильные дожди будут идти на острове еще как минимум сутки. Сейчас «Альберто» находится в 200 километрах к западу от побережья американского штата Флорида.