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На Кубе из-за шторма «Альберто» эвакуировали более 5 тысяч человек
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На Кубе из-за шторма «Альберто» эвакуировали более 5 тысяч человек 

Российская Газета 15 минут назад
Власти Кубы эвакуировали более пяти тысяч человек. В воскресенье западные и центральные районы страны оказались во власти субтропического шторма «Альберто».
Ливни вызвали резкий подъем уровня воды в реках и водохранилищах. В результате были подтоплены отдельные территориии в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Матансас, Вилья-Клара и Санкти-Спиритус.
О жертвах и разрушениях ТАСС не сообщает. Серьезный ущерб нанесен сельскохозяйственным культурам. По прогнозу синоптиков, сильные дожди будут идти на острове еще как минимум сутки.
Сейчас «Альберто» находится в 200 километрах к западу от побережья американского штата Флорида.
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