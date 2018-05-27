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В Китае зафиксировано мощное землетрясение
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В Китае зафиксировано мощное землетрясение
Говорит Москва
27 минут назад
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По данным Китайского сейсмологического управления эпицентр находился в городе Сунъюань. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Информации о разрушениях и пострадавших нет, передаёт
РИА Новости
.
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