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В Китае зафиксировано мощное землетрясение
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В Китае зафиксировано мощное землетрясение 

Говорит Москва 27 минут назад
По данным Китайского сейсмологического управления эпицентр находился в городе Сунъюань. Очаг землетрясения залегал на глубине 13 километров. Информации о разрушениях и пострадавших нет, передаёт РИА Новости.
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