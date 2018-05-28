СК начал проверку после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом

По данным ведомства, во Фроловском районе Волгоградской области в воскресенье около 21.00 по московскому времени разбился легкомоторный самолет.

"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

Как уточняют правоохранители, пилот умер при оказании медицинской помощи.