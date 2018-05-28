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СК начал проверку после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом
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СК начал проверку после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
ВОЛГОГРАД, 28 мая — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России.
По данным ведомства, во Фроловском районе Волгоградской области в воскресенье около 21.00 по московскому времени разбился легкомоторный самолет.
"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.
Как уточняют правоохранители, пилот умер при оказании медицинской помощи.
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