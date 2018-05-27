Под Волгоградом потерпел крушение самолет 

По предварительным данным погиб пилот самолета.
В Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Инцидент произошел в Дудаченском сельском поселении в Фроловском районе, сообщили в ГУ МВД по региону.
Самолет был задействован в обработке полей, отметили в ведомстве. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.
«Самолет загорелся, по предварительным данным, пилот погиб», — цитирует представителей районного ГУ МВД РИА «Новости».
На место крушения выехала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять все обстоятельства инцидента.