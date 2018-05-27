Под Волгоградом потерпел крушение самолет

По предварительным данным погиб пилот самолета.

Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет. Инцидент произошел в Дудаченском сельском поселении в Фроловском районе, сообщили в ГУ МВД по региону.

Самолет был задействован в обработке полей, отметили в ведомстве. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.

На место крушения выехала следственно-оперативная группа, которая будет выяснять все обстоятельства инцидента.