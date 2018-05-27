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В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет
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В Волгоградской области разбился легкомоторный самолет 

Газета.Ru 1 час назад
Легкомоторный самолет разбился во Фроловском районе Волгоградской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МВД.
"Самолет обрабатывал поля. Крушение произошло в Дудаченском сельском поселении, в 60 километрах от города Фролово. Самолет загорелся, по предварительным данным, пилот погиб", — сообщили в ведомстве.
Причины крушения пока неизвестна.
26 мая в Ухоловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас».
Следственный комитет сообщил, что легкомоторный самолет, который разбился в Рязанской области, мог потерпеть крушение из-за ошибки, допущенной пилотом или из-за возникшей в полете технической неисправности.
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