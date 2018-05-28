Следователи начали проверку после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом

Следователи начали проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области . Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

"По предварительным данным, 27 мая 2018 года, примерно в 21.00, в Фроловском районе Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2 под управлением мужчины", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что пилот скончался при оказании скорой медицинской помощи.

Следователи начали проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.