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Следователи начали проверку после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом
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Следователи начали проверку после крушения легкомоторного самолета под Волгоградом 

Газета.Ru 9 минут назад
Следователи начали проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
"По предварительным данным, 27 мая 2018 года, примерно в 21.00, в Фроловском районе Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет Ан-2 под управлением мужчины", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что пилот скончался при оказании скорой медицинской помощи.
Следователи начали проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
26 мая в Ухоловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас».
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