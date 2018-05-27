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Владивосток ждет резкое ухудшение погоды — названы дата и время
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Владивосток ждет резкое ухудшение погоды — названы дата и время 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Резкое ухудшение погоды ожидается во Владивостоке вечером во вторник, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные портала «Расписание погоды».
По данным прогноза, осадки должны начаться в столице Приморья после 16:00 вторника. Ожидается сильный ливневый дождь. Всего за шесть часов выпадет более 10 мм воды.
Небольшой дождь возможен как в ночь со вторника на среду, так и в среду утром. Температура воздуха будет по-прежнему не очень высокой: вечером во вторник — около 11 тепла, а днем в среду — около плюс 14-ти.
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