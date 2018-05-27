Крупный пожар произошел на пастбище в Дагестане

МАХАЧКАЛА , 27 мая. / ТАСС /. Более 1 тыс. кв. км пастбищ горит в Ногайском районе Дагестана , сообщает в воскресенье управление МЧС по республике.

"На территории Ногайского района продолжает действовать возгорание сухой травы на пастбищах отгонного животноводства. Площадь горения составляет 1200 кв. км. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 10 га", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожар на пастбищах возник утром в воскресенье, угрозы перехода огня на жилые строения нет. К ликвидации происшествия привлечены 113 человек и 19 единиц техники.