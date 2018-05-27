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В результате оползня в Эфиопии погибли 23 человека
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В результате оползня в Эфиопии погибли 23 человека 

ИА Синьхуа 1 час назад
Аддис-Абеба, 27 мая /Синьхуа/ — Жертвами оползня, вызванного
сильными дождями, в центральной части Эфиопии стали 23 человека. Об  этом сообщили местные СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Самолет Боинг авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Астрахань, возвращается в аэропорт "Внуково" из-за отказа правого двигателя Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на севере Эквадора Один человек погиб в результате инцидента со стрельбой на юге Афганистана
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