В результате оползня в Эфиопии погибли 23 человека 

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Срочно: Самолет Боинг авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Москвы в Астрахань, возвращается в аэропорт "Внуково" из-за отказа правого двигателя

Один человек погиб в результате инцидента со стрельбой на юге Афганистана