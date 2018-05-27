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В Ростовской области потушили крупный пожар в сельском доме культуры
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В Ростовской области потушили крупный пожар в сельском доме культуры 

Говорит Москва 35 минут назад
ЧП произошло в доме культуры села Самарского. Пожар тушили больше четырёх часов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС. Причины возгорания выясняются.
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