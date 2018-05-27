Ты не пройдешь: теплоход не смог покинуть Кегостров из-за штормовой погоды

Жители и гости Кего оказались в заложниках погоды — из-за сильного ветра теплоход не может покинуть остров. Свыше 260 человек ожидают, когда волны стихнут, и они уедут обратно в Архангельск . Люди со стороны города также не могут попасть домой.

В 11:30 теплоход «Сапфир» отчалил в город, но на середине пути его пришлось развернуть — судно давало сильный крен, его заливало волнами. В 16 часов во время относительного затишья теплоход снова попытался покинуть остров, и опять потерпел неудачу. Следующая попытка — в 18:40.

— Когда было затишье временное, шли по реке и видели, что из города пустили несколько теплоходов на другие острова. Их тоже повернули обратно, — рассказала застрявшая на острове Наталья Малиновская

Сегодня на Кегострове много детей — сегодня сюда приехали учащиеся моделированию самолетов в ОЦДО, чтобы устроить запуски, а кто-то просто решил сходить в поход.

Накануне северное УГМС предупреждало об ухудшении погоды — обещали сильный ветер до 17 метров в секунду.