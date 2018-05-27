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Ты не пройдешь: теплоход не смог покинуть Кегостров из-за штормовой погоды
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Ты не пройдешь: теплоход не смог покинуть Кегостров из-за штормовой погоды 

29.ru 20 минут назад
Фото: 29.ru
Жители и гости Кего оказались в заложниках погоды — из-за сильного ветра теплоход не может покинуть остров. Свыше 260 человек ожидают, когда волны стихнут, и они уедут обратно в Архангельск. Люди со стороны города также не могут попасть домой.
В 11:30 теплоход «Сапфир» отчалил в город, но на середине пути его пришлось развернуть — судно давало сильный крен, его заливало волнами. В 16 часов во время относительного затишья теплоход снова попытался покинуть остров, и опять потерпел неудачу. Следующая попытка — в 18:40.
— Когда было затишье временное, шли по реке и видели, что из города пустили несколько теплоходов на другие острова. Их тоже повернули обратно, — рассказала застрявшая на острове Наталья Малиновская.
Сегодня на Кегострове много детей — сегодня сюда приехали учащиеся моделированию самолетов в ОЦДО, чтобы устроить запуски, а кто-то просто решил сходить в поход.
Накануне северное УГМС предупреждало об ухудшении погоды — обещали сильный ветер до 17 метров в секунду.
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