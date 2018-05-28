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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за непогоды 

RT на русском 19 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
В Краснодарском крае с 28 по 30 мая действует экстренное предупреждение из-за непогоды, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Местами, начиная от Азовского побережья, прогнозируется усиление ветра с порывами до 13-18 м/с. Днём 29 мая возможно усиление до 22 м/с.
В Новороссийске порывы могут достигать 18-23 м/с, не исключён ураган до 27-32 м/с.
В Краснодаре 29 мая ожидается усиление ветра с порывами до 13-18 м/с, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Миассе отменили последний звонок из-за штормового предупреждения.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 9 источников 
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