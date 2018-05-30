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Сильный ветер продолжит бушевать на Кубани 30 мая
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Сильный ветер продолжит бушевать на Кубани 30 мая 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Служба МЧС предупреждает жителей края о соблюдении правил безопасности
Сильный ветер продолжит бушевать на Кубани 30 мая.
В Краснодарском крае 30 мая продолжает действовать экстренное предупреждение из-за усилившегося до штормовых значений ветра. На Кубани, начиная от Азовского побережья, обещают сильный ветер с порывами до 13-18 м/с, возможно его скорость возрастет до 22 м/с  29 мая разгулявшийся ветер обрушил дерево на припаркованную иномарку в Новороссийске, а также на одной из улиц города обрушил рекламную конструкцию.
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне ветер повалил дерево на детскую площадку, хорошо, что ни кто не пострадал. Сильный ветер усложнил тушение пожара в Анапе в районе хутора Красный, где на открытой территории загорелись трава и мусор, сообщенеие об этом поступило в 10.34. утра. Сначала площадь возгорания составляла 500 кв.м. Из-за того, что скорость ветра возросла, пламя распространилось в направлении бывшего полигона твёрдых бытовых отходов. Площадь горения увеличилась до 1000 кв.м Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, пожар удалось потушить в 21:34. В его ликвидации участвовали 56 человек и 21 единица техники.
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