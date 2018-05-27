Ещё
Пыльная буря задержала авиарейс Ташкент-Москва на четыре с половиной часа
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Пыльная буря задержала авиарейс Ташкент-Москва на четыре с половиной часа
Авторадио
1 час назад
Комментарии
Самолет был вынужден совершить посадку на запасной аэродром
Бухары
. Об этом пишет
РИА Новости
. По данным Узгидромета, пыль принес ветер с северо-запада страны, его скорость достигала более 20 метров в секунду.
Авторадио: последние новости
До конца года в Москве откроются три новые поликлиники
Сильный пожар в десятиэтажке в Южно-Сахалинске
Жителей Урала предупредили об урагане
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Екатеринбург потрясло жестокое убийство
42
Бойцов «Альфы» в Донбассе убили свои
294
Синдром Донбасса накрыл украинцев
240
Дагестанец решил наказать «Руки-базуки»
6
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
52
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия
Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика
Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина
В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие
Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина
В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия
В мире
01:18
Силовики перебросили под Горловку танки и САУ
В мире
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение