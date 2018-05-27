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Пыльная буря задержала авиарейс Ташкент-Москва на четыре с половиной часа
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Пыльная буря задержала авиарейс Ташкент-Москва на четыре с половиной часа 

Авторадио 1 час назад
Самолет был вынужден совершить посадку на запасной аэродром Бухары. Об этом пишет РИА Новости. По данным Узгидромета, пыль принес ветер с северо-запада страны, его скорость достигала более 20 метров в секунду.
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