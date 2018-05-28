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Более четырех часов тушили горевший ДК в Азовском районе
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Более четырех часов тушили горевший ДК в Азовском районе 

АиФ Ростов 43 минуты назад
Фото: АиФ Ростов
Более четырех часов потребовалось пожарным на тушение загоревшегося Дома культуры в селе Самарском Азовского района Ростовской области.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании ДК на улице Ленина поступило к пожарным 27 мая в 14.48.
В тушении пожара, площадь которого составила 1000 кв. метров, участвовал 31 человек, было задействовано 12 единиц техники.
Пожарные справились с огнем в 19.18. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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