Более четырех часов тушили горевший ДК в Азовском районе

Более четырех часов потребовалось пожарным на тушение загоревшегося Дома культуры в селе Самарском Азовского района Ростовской области

Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании ДК на улице Ленина поступило к пожарным 27 мая в 14.48.

В тушении пожара, площадь которого составила 1000 кв. метров, участвовал 31 человек, было задействовано 12 единиц техники.

Пожарные справились с огнем в 19.18. Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.