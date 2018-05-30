В Нижнем Новгороде госпитализировали трех человек, пострадавших от сильного ветра

"Зарегистрировано падение 74 деревьев на линии электропередачи и автомобили. Пострадали три человека в Сормовском районе Нижнего Новгорода, они госпитализированы", — говорится сообщении. В региональном главке МЧС уточнили, что у пострадавших легкие травмы. По данным пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, последствия урагана устраняют более 350 человек и 110 единиц техники.

В городе без электричества остаются 5178 человек. Как ранее сообщалось, всего по региону отключение электроснабжения затронуло около 24 тыс. человек, которые проживают в 184 населенных пунктах.

В среду в Нижнем Новгороде произошло резкое ухудшение погоды: усиление ветра с порывами 22-27 м/с, дождь, прогнозируется град. Шквальным ветром также была повреждена кровля трех башен Нижегородского Кремля.