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В Нижнем Новгороде госпитализировали трех человек, пострадавших от сильного ветра
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В Нижнем Новгороде госпитализировали трех человек, пострадавших от сильного ветра 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Три человека госпитализированы в Нижнем Новгороде после сильного ветра, обрушившегося на город в среду, повалено более 70 деревьев, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
"Зарегистрировано падение 74 деревьев на линии электропередачи и автомобили. Пострадали три человека в Сормовском районе Нижнего Новгорода, они госпитализированы", — говорится сообщении. В региональном главке МЧС уточнили, что у пострадавших легкие травмы. По данным пресс-службы администрации Нижнего Новгорода, последствия урагана устраняют более 350 человек и 110 единиц техники.
В городе без электричества остаются 5178 человек. Как ранее сообщалось, всего по региону отключение электроснабжения затронуло около 24 тыс. человек, которые проживают в 184 населенных пунктах.
В среду в Нижнем Новгороде произошло резкое ухудшение погоды: усиление ветра с порывами 22-27 м/с, дождь, прогнозируется град. Шквальным ветром также была повреждена кровля трех башен Нижегородского Кремля.
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