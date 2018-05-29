Сильный ветер снова поднимется в Нижнем Новгороде

Сильный ветер поднимется в Нижнем Новгороде и Нижегородской области во второй половине дня 29 мая. Он придет с северо-запада, отдельные порывы достигнут 13–18 м/с. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с надвигающейся непогодой повышается вероятность возникновения ЧС. Возможны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе ЖКХ, падения деревьев со слабой корневой системой и обрушения слабо укрепленных конструкций.

Ветер сохранится в течение всего вечера. Нижегородцам рекомендуют не парковать автомобили вблизи деревьев и линий электропередачи.

Напомним, в минувшее воскресенье, 27 мая, ураган повалил несколько деревьев и снес строительный забор на Нижне-Волжской набережной.