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Сильный ветер снова поднимется в Нижнем Новгороде
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Сильный ветер снова поднимется в Нижнем Новгороде 

В городе N 3 часа назад
Фото: В городе N
Сильный ветер поднимется в Нижнем Новгороде и Нижегородской области во второй половине дня 29 мая. Он придет с северо-запада, отдельные порывы достигнут 13–18 м/с. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
В связи с надвигающейся непогодой повышается вероятность возникновения ЧС. Возможны обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе ЖКХ, падения деревьев со слабой корневой системой и обрушения слабо укрепленных конструкций.
Ветер сохранится в течение всего вечера. Нижегородцам рекомендуют не парковать автомобили вблизи деревьев и линий электропередачи.
Напомним, в минувшее воскресенье, 27 мая, ураган повалил несколько деревьев и снес строительный забор на Нижне-Волжской набережной.
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