Нижегородцы сообщают о последствиях удара стихии

Горожане сообщают о поваленных деревьях и обрушении конструкций в разных районах Нижнего Новгорода из-за штормового ветра.

Нижегородской области , по данным регионального ГУ МЧС, из-за сильного ветра без света остались 63 населенных пункта. Никто не пострадал, причиной отключения электроснабжения стали короткие замыкания на линиях. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы.

Жители Нижнего Новгорода сообщают в поваленных деревьях на разных улицах, в том числе на площади Горького и Свободы, а также на крупных городских магистралях — Московском шоссе и проспекте Ленина. На Борском мосту сильным ветром перевернуло грузовой автомобиль «ГАЗель», никто не погиб. В Автозаводском районе из-за падения дерева ограничено движение трамваев.

На улице Пискунова у дома №59 на автомобиль «Шевроле» и пешеходную дорожку упал кровельный лист. К счастью, никто не пострадал.

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил координировать работу всех служб для реагирования на последствия удара стихии. По его словам, нужно обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения и инфраструктуры, срочно собрать данные о возникающих авариях и принять меры для их устранения.