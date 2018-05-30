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Нижегородцы сообщают о последствиях удара стихии
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Нижегородцы сообщают о последствиях удара стихии 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Горожане сообщают о поваленных деревьях и обрушении конструкций в разных районах Нижнего Новгорода из-за штормового ветра.
В Нижегородской области, по данным регионального ГУ МЧС, из-за сильного ветра без света остались 63 населенных пункта. Никто не пострадал, причиной отключения электроснабжения стали короткие замыкания на линиях. Сейчас специалисты проводят восстановительные работы.
Жители Нижнего Новгорода сообщают в поваленных деревьях на разных улицах, в том числе на площади Горького и Свободы, а также на крупных городских магистралях — Московском шоссе и проспекте Ленина. На Борском мосту сильным ветром перевернуло грузовой автомобиль «ГАЗель», никто не погиб. В Автозаводском районе из-за падения дерева ограничено движение трамваев.
На улице Пискунова у дома №59 на автомобиль «Шевроле» и пешеходную дорожку упал кровельный лист. К счастью, никто не пострадал.
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поручил координировать работу всех служб для реагирования на последствия удара стихии. По его словам, нужно обеспечить стабильную работу систем жизнеобеспечения и инфраструктуры, срочно собрать данные о возникающих авариях и принять меры для их устранения.
ГУ МЧС по Нижегородской области предупреждает: опасные погодные явления сохранятся в регионе до конца дня и в первую половину ночи. Возможны ливни, град, усиление ветра порывами 22-27 м/с. Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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