В Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение из-за пожаров

— В период с 28 по 30 мая в Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность, — передает пресс-служба ведомства.

Опасность пожаров 4-го класса обещают в эти же дни в северо-восточных районах и Приазовье.

Спасатели просят жителей не разводить костры на природе, не бросать в лесу непотушенные спички, окурки и не жечь сухую траву.