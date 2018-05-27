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В Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение из-за пожаров
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В Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение из-за пожаров 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В нескольких районах региона ближайшие три дня опасность того, что вспыхнет пожар, останется высокой. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Ростовской области со ссылкой на Росгидромет.
— В период с 28 по 30 мая в Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах сохранится чрезвычайная пожароопасность, — передает пресс-служба ведомства.
Опасность пожаров 4-го класса обещают в эти же дни в северо-восточных районах и Приазовье.
Спасатели просят жителей не разводить костры на природе, не бросать в лесу непотушенные спички, окурки и не жечь сухую траву.
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