Пожарные потушили пламя в краснодарской пятиэтажке 

Возгорание на улице Дмитрова в Краснодаре, где 27 мая обрушилась кровля, потушили. Пожар удалось ликвидировать в 15:15. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожарные приехали на место ЧП в 14:34, а спустя уже 11 минут огонь ликвидировали. Пламя тушили 18 человек и семь единиц техники. 12 человек были эвакуированы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Крупный пожар произошел на складе под Хабаровском. Пламя охватило открытую площадку, где выкладывают готовую продукцию. Погибших и пострадавших нет.