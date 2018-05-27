Пожарные потушили пламя в краснодарской пятиэтажке

Возгорание на улице Дмитрова Краснодаре , где 27 мая обрушилась кровля, потушили. Пожар удалось ликвидировать в 15:15. Об этом сообщил интернет‐портал «Кубань 24».

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожарные приехали на место ЧП в 14:34, а спустя уже 11 минут огонь ликвидировали. Пламя тушили 18 человек и семь единиц техники. 12 человек были эвакуированы. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.