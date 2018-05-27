Дачные участки уходят под воду из-за разлива Цимлянского водохранилища 

Сильный порывистый ветер спровоцировал высокие волны в Цимлянском водохранилище. А из-за сезонного повышения уровня воды, волны затопили близлежащие садовые участки. Высота волн превышает три метра, они перехлестывают через Волгодонский водозабор. Вкупе с сильным ветром это вызвало быстрое распространение воды. Однако службы МЧС советуют не паниковать, подтопления жилых домов произойти не должно. До нормального подпорного уровня воды в водохранилище ещё 13 см. На 27 мая уровень воды в Цимлянском водохранилище стал равен 35 метрам 87 сантиметрам. Приток воды к водохранилищу составляет — 2270 мЗ/с, сброс через гидроузел — 1500 мЗ/с.
https://youtu.be/QrjouCVXrqs