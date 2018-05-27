Дачные участки уходят под воду из-за разлива Цимлянского водохранилища 

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Донской ухой с раками угостят иностранных гостей ЧМ-2018

ПлачУ и плАчу: цены на бензин возмущают ростовчан

Пьяная мать с двумя малышами угодила под товарный состав в Ростовской области