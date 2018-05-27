На Екатеринбург идёт штормовой ветер: спасатели рассказали, как уберечь себя от его последствий

На следующей неделе начинается лето. Но в понедельник ждать по-летнему тёплой погоды не стоит. Синоптики прогнозируют в Свердловской области новый шторм с ветром до 18 м/с, дождь и прохладу.

Чтобы уберечь себя и своё имущество от последствий шторма (во вторник Свердловской области не поздоровилось), спасатели собрали список из восьми рекомендаций. Вот что нужно и запрещено делать во время штормового ветра:

— ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте;

— если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подземном переходе или подъездах зданий;

— не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов;

— нельзя парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций;

— убрать хозяйственные вещи со двора и балконов;

— собственникам частных домов и дач следует обратить внимание на надёжность крепления теплиц и других конструкций, которые могут снести порывы ветра;

— соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнём. При сильном ветре пожары распространяются быстрее.

Если во время штормового ветра вы стали свидетелем происшествия или видите, что кто-то пострадал, позвоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по общему телефону 101.

А пока можно только гадать, каким будет лето на Урале в 2018-м. Это мы и сделали: Е1.RU собрал приметы и прогнозы на весну в этом сезоне.