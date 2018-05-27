Пыльная буря задержала авиарейс из Ташкента в Москву

Пыльная буря на северо-западе Узбекистана стала причиной задержки в воскресенье на четыре с половиной часа рейса авиакомпании «Узбекские авиалинии» по маршруту «Ташкент-Ургенч-Москва», сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным перевозчика, рейс НУ-55, вылетевший из столицы Узбекистана 27 мая в 10.00 (8.00 мск), был вынужден совершить посадку в аэропорту Бухары из-за сильной пыльной бури в районе аэропорта города Ургенч (северо-запад страны), передает РИА Новости.

«В настоящее время борт возобновил полет по маршруту следования. Время задержки рейса составило 4 часа 30 минут», — говорится в сообщении.

По этой же причине рейс авиакомпании НУ-51 «Ташкент-Ургенч-Бухара» был вынужден уйти на запасной аэродром в Нукусе, уточняют «Узбекские авиалинии». Время задержки самолета также составило четыре с половиной часа.