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Ледоход в Якутии
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Ледоход в Якутии 

Рамблер 1 час назад
Ледоход на реке Лена за последние сутки продвинулся еще на 150 километров. Учитывая сложную паводковую ситуацию, все подразделения МЧС Якутии функционируют в режиме чрезвычайной ситуации.
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