«Ледоход продвинулся на 150 километров»: опубликованы кадры паводков в якутских селах

Уровень воды продолжает прибывать на реке Лена, где паводковая обстановка осложняется с каждым днем. Густой ледоход затронул ряд якутских сел. Кадры спасательной операции опубликованы в YouTube.

Активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района. Уровень воды достигает 1326 сантиметров. Протяженность ледохода оценивается в 245 километров. За сутки ледоход продвинулся на 150 километров. 28–29 мая ожидается вскрытие реки у населенного пункта Джарджан.

Между тем на реке Колыма активная фаза ледохода проходит в Среднеколымском районе. Наблюдается выход воды с подтоплением взлетно-посадочной полосы в поселке Зырянка. Превентивные мероприятия выполнены в полном объеме.

В связи со сложной паводковой обстановкой спасатели работают в режиме ЧС федерального уровня.