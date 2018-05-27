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«Ледоход продвинулся на 150 километров»: опубликованы кадры паводков в якутских селах
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«Ледоход продвинулся на 150 километров»: опубликованы кадры паводков в якутских селах 

360tv.ru 27 мая 2018
Уровень воды продолжает прибывать на реке Лена, где паводковая обстановка осложняется с каждым днем. Густой ледоход затронул ряд якутских сел. Кадры спасательной операции опубликованы в YouTube.
Активная фаза ледохода проходит по территории Жиганского района. Уровень воды достигает 1326 сантиметров. Протяженность ледохода оценивается в 245 километров. За сутки ледоход продвинулся на 150 километров. 28–29 мая ожидается вскрытие реки у населенного пункта Джарджан.
Между тем на реке Колыма активная фаза ледохода проходит в Среднеколымском районе. Наблюдается выход воды с подтоплением взлетно-посадочной полосы в поселке Зырянка. Превентивные мероприятия выполнены в полном объеме.
В связи со сложной паводковой обстановкой спасатели работают в режиме ЧС федерального уровня.
Ранее сотрудники МЧС укрепили дамбы в Якутии. Защитные и водопропускные сооружения развернули в семи населенных пунктах. Помощь также оказали жителям 30 домов.
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