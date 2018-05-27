Крупный пожар уничтожил жилой дом в Первомайске

Крупный пожар, который вспыхнул в гороском округе Первомайск сегодня ночью, 27 мая, уничтожил жилой дом. Причины случившегося устанавливаются. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 0.31. С огнем боролись 12 человек, привлекалось четыре единицы техники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. О погибших и пострадавших не сообщается.

Напомним, женщину госпитализировали после пожара в жилом доме в селе Стрелка Вадского района.