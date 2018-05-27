Ещё
Крупный пожар уничтожил жилой дом в Первомайске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крупный пожар уничтожил жилой дом в Первомайске 

В городе N 34 минуты назад
Фото: В городе N
Крупный пожар, который вспыхнул в гороском округе Первомайск сегодня ночью, 27 мая, уничтожил жилой дом. Причины случившегося устанавливаются. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 0.31. С огнем боролись 12 человек, привлекалось четыре единицы техники. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. О погибших и пострадавших не сообщается.
Напомним, женщину госпитализировали после пожара в жилом доме в селе Стрелка Вадского района.
В городе N: последние новости
Самолет экстренно приземлился в Нижнем Новгороде 30-летний мужчина утонул в Павловском районе Россияне получат новые квитанции за коммунальные услуги уже в июне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский преступный мир ждет передел77
В Сирии погибли российские военные811
Украинский футболист погиб в Донбассе232
WP указал на «гендерное неравенство» на ПМЭФ62
В Сети раскритиковали Меньшову за беседу с Лепсом22
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:51
Украинский футболист погиб в Донбассе
В мире
03:44
МЦК и пригородный транспорт станут единой системой
Новости Москвы
01:11
Канатоходец прошёл «по разведённому мосту»
Общество
00:58
Путин и Абэ решили судьбу Курил
Политика Статьи
06:22
WP указал на «гендерное неравенство» на ПМЭФ
Политика
00:28
На концерт Шнурова пожаловались в полицию
Шоу-бизнес
00:59
Грязная провокация. Посол о расследовании дела MH17
Политика
01:37
Якунин объяснил выбор Ельцина в пользу Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение