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Срочно: Инцидент со стрельбой произошел в банке на юге Афганистана, возможны жертвы
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Срочно: Инцидент со стрельбой произошел в банке на юге Афганистана, возможны жертвы 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Таринкот /Афганистан/, 27 мая /Синьхуа/ — Инцидент со стрельбой
произошел в воскресенье в банке в городе Таринкот, административном
центре провинции Урузган на юге Афганистана, возможны жертвы. Об  этом сообщил местный чиновник. —0—
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