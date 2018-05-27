Срочно: Инцидент со стрельбой произошел в банке на юге Афганистана, возможны жертвы

Таринкот / Афганистан /, 27 мая / Синьхуа / — Инцидент со стрельбой произошел в воскресенье в банке в городе Таринкот, административном центре провинции Урузган на юге Афганистана, возможны жертвы. Об этом сообщил местный чиновник. —0—