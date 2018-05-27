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Срочно: Инцидент со стрельбой произошел в банке на юге Афганистана, возможны жертвы
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Срочно: Инцидент со стрельбой произошел в банке на юге Афганистана, возможны жертвы
ИА Синьхуа
35 минут назад
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Таринкот /
Афганистан
/, 27 мая /
Синьхуа
/ — Инцидент со стрельбой
произошел в воскресенье в банке в городе Таринкот, административном
центре провинции Урузган на юге Афганистана, возможны жертвы. Об этом сообщил местный чиновник. —0—
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