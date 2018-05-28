Ветер вырывал с корнем вековые деревья: видео разрушительного урагана в Кирове

В результате удара стихии пострадали два человека.

Затопленные дворы, вырванные с корнем деревья, сорванные крыши и рекламные щиты — на Киров обрушился мощный ураган. Стихия накрыла город в полдень в воскресенье, 27 мая. Сначала начался сильный ливень, который потом дополнился штормовым ветром с порывами до 23 метров в секунду.

По словам очевидцев, в одном из районов Кирова старый тополь упал на остановку, в результате чего травмы получили двое мужчин. Сейчас пострадавшие находятся в областной клинической больнице, их состояние стабильное.

В Сети также было опубликовано видео, на которое попал момент падения сосны на дорогу. Отмечается, что в этом инциденте никто не пострадал.

Сейчас спецслужбы устраняют последствия урагана по всей области.