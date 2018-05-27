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В Кирове сильный ветер повалил несколько деревьев
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В Кирове сильный ветер повалил несколько деревьев 

Vyatka-grad.ru 54 минуты назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кирове в воскресенье, 27 мая, прошли недолгие, но сильные ураган и гроза.
Стихия валила деревья в центре города и сорвала козырек с остановки, сообщает progorod43.ru.
Около 12 часов дня на Киров обрушился сильный ураган и гроза. На перекрестке улиц Свободы и Пролетарской упавшие ветки преградили путь автомобилистам. По сообщению очевидцев, пострадали несколько машин.
Также, на перекрестке улиц Московская и Октябрьский проспект у остановочного павильона отлетел козырек, который оборвал провода.
Фото — progorod43.ru
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