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Британцы призвали членов семьи сидеть в самолёте рядом
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Британцы призвали членов семьи сидеть в самолёте рядом
News.ru
18 минут назад
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Членов семьи следует сажать в одной части салона самолёта. Об опасностях, к которым может привести разделение близких людей на борту, заявило Королевское авиационное общество
Великобритании
.
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