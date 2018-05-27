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Британцы призвали членов семьи сидеть в самолёте рядом
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Британцы призвали членов семьи сидеть в самолёте рядом 

News.ru 18 минут назад
Членов семьи следует сажать в одной части салона самолёта. Об опасностях, к которым может привести разделение близких людей на борту, заявило Королевское авиационное общество Великобритании.
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