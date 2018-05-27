Поваленные столбы и деревья: в Стерлитамаке подсчитывают ущерб от урагана

Стерлитамаке местные власти подсчитывают убытки, причинённые стихией. В субботу, 26 мая, во втором по величине городе Башкирии бушевал сильный ветер.

Порывами, которые достигали 20 метров в секунду, повалило несколько деревьев и столбов линий электропередач. Не повезло тем, кто припарковался под ними. Теперь автомобилистам придётся раскошелиться на восстановление своих машин.

— Происшествие обошлось без пострадавших, — сообщают местные власти.

Незадолго до начала ураганного ветра жители республики получили СМС от МЧС с предупреждением без необходимости не покидать свои дома.

В столице Башкирии также не обошлось без разрушений — во дворе одного из домов на проспекте Октября сразу на две иномарки упало дерево. Водителей и пассажиров внутри не было.