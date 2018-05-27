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Лондонский аэропорт задержал десятки рейсов из-за удара молнии по системе заправки
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Лондонский аэропорт задержал десятки рейсов из-за удара молнии по системе заправки 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Тихон Рыбкин/Vk.com
Аэропорт Стенстед в Лондоне задержал десятки рейсов из-за того, что молния повредила систему заправки самолетов. Об этом сообщается в твиттере аэропорта.
В сообщении отмечается, что в данный момент инженеры починили системы заправки, однако какое-то время задержки и отмены рейсов будут продолжаться. Руководство аэропорта порекомендовало пассажирам проверять информацию о вылетах на сайтах авиакомпаний.
В ночь на 27 мая, воскресенье, в Великобритании наблюдалась сильная гроза со вспышками молний и сильным дождем. Метеорологическая служба BBC Weather зафиксировала около 15 тыс. вспышек молний. Британская метеослужба объявила «желтый» уровень погодной опасности.
Ранее сообщалось, что в Бразилии из-за забастовки дальнобойщиков отменили более 100 авиарейсов.
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