Лондонский аэропорт задержал десятки рейсов из-за удара молнии по системе заправки

Аэропорт Стенстед в Лондоне задержал десятки рейсов из-за того, что молния повредила систему заправки самолетов. Об этом сообщается в твиттере аэропорта.

В сообщении отмечается, что в данный момент инженеры починили системы заправки, однако какое-то время задержки и отмены рейсов будут продолжаться. Руководство аэропорта порекомендовало пассажирам проверять информацию о вылетах на сайтах авиакомпаний.

В ночь на 27 мая, воскресенье, в Великобритании наблюдалась сильная гроза со вспышками молний и сильным дождем. Метеорологическая служба BBC Weather зафиксировала около 15 тыс. вспышек молний. Британская метеослужба объявила «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось, что в Бразилии из-за забастовки дальнобойщиков отменили более 100 авиарейсов.