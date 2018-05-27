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Лондонский аэропорт Стенстед задержал десятки рейсов из-за удара молнии
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Лондонский аэропорт Стенстед задержал десятки рейсов из-за удара молнии 

РИА Новости 31 минуту назад
ЛОНДОН, 27 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Десятки авиарейсов отменены или задержаны в лондонском аэропорту Стенстед из-за повреждения системы заправки самолетов при ударе молнии, говорится в заявлении воздушной гавани.
Сейчас инженеры восстановили системы заправки, но задержки и отмены рейсов будут иметь место ещё какое-то время, отмечается в сообщении.
Аэропорт рекомендует пассажирам проверять информацию о вылетах на сайтах авиакомпаний.
В ночь на воскресенье в Великобритании наблюдалась сильная гроза со вспышками молний и сильным дождем. За четыре часа метеорологическая служба BBC Weather зафиксировала около 15 тысяч вспышек молний.
Британская метеослужба объявила «желтый» уровень опасности в некоторых частях страны из-за дождя и угрозы подтопления.
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