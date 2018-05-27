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Молния ударила по системе заправки самолетов в лондонском аэропорту Станстед
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Молния ударила по системе заправки самолетов в лондонском аэропорту Станстед 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
В лондонском аэропорту Станстед молния повредила систему заправки самолетов, это может стать причиной задержки или отмены рейсов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
В сообщении говорится, что из-за удара молнии система заправки самолетов была неисправна этим утром в воскресенье. Технические специалисты восстановили работу системы, однако рейсы могут быть перенаправлены, задержаны или отменены, передает ТАСС.
В воздушной гавани принесли извинения пассажирам и авиакомпаниям.
В ночь с субботы на воскресенье на юге Великобритании прошли дожди с грозами. Метеослужба зафиксировала около 15 тыс. молний.
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