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В селе Хабаровского края потушили пожар на складе пиломатериалов
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В селе Хабаровского края потушили пожар на складе пиломатериалов 

ТАСС 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ХАБАРОВСК, 28 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на лесоперерабатывающем предприятии в селе Лидога Хабаровского края, сообщило ГУ МЧС России по региону.
Пожар на складе пиломатериалов площадью 1 тыс. кв. метров в селе Лидога возник в воскресенье вечером. В течение двух часов огонь удалось локализовать, но пожарные продолжали работать на месте всю ночь и весь последующий день.
"В 19:15 (12:15 мск) 28 мая 2018 года пожарные расчеты полностью ликвидировали возгорание на лесоперерабатывающем предприятии в селе Лидога Нанайского района", — говорится в сообщении.
Отмечается, что прибывшие на место в воскресенье экипажи самолета Бе-200ЧС и вертолета Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России сбросили на очаги пожара свыше 100 тонн воды.
Для тушения пожара привлекалось 55 человек и 12 единиц техники. Погибших и пострадавших нет.
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