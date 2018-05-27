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В Хабаровске отправили авиацию на тушение склада пиломатериалов
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В Хабаровске отправили авиацию на тушение склада пиломатериалов 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
В селе Лидога Хабаровского края загорелся склад пиломатериалов деревоперерабатывающего предприятия, площадь возгорания составляет тысячу кв. м, передает РИА «Новости» слова представителя управления МЧС по региону.
"Сообщение о пожаре на складе пиломатериалов в Лидоге поступило около 18.00 (11.00 по московскому времени). Возгорание произошло на открытой площадке, где хранится готовая продукция, площадь пожара тыс. кв. м. Из Хабаровска в Лидогу вылетел вертолет Ми-8 с оперативной группой управления МЧС и самолет БЕ-200 ЧС2", — сказал представитель.
Он добавил, что в данный момент пожарные ведут борьбу с огнем.
По данным Госпожнадзора, ранее инспекторы находили нарушения пожарной безопасности на этом предприятии.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии.
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