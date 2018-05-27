В Хабаровске отправили авиацию на тушение склада пиломатериалов

"Сообщение о пожаре на складе пиломатериалов в Лидоге поступило около 18.00 (11.00 по московскому времени). Возгорание произошло на открытой площадке, где хранится готовая продукция, площадь пожара тыс. кв. м. Из Хабаровска в Лидогу вылетел вертолет Ми-8 с оперативной группой управления МЧС и самолет БЕ-200 ЧС2", — сказал представитель.

Он добавил, что в данный момент пожарные ведут борьбу с огнем.

По данным Госпожнадзора, ранее инспекторы находили нарушения пожарной безопасности на этом предприятии.