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Пожарные сутки боролись с огнем на складе пиломатериалов в Хабаровском крае
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Пожарные сутки боролись с огнем на складе пиломатериалов в Хабаровском крае 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ХАБАРОВСК, 28 мая — РИА Новости. Пожарные вечером в понедельник полностью потушили пожар на складе лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Хабаровского края, на ликвидацию возгорания ушли сутки, сообщает региональный главк МЧС России.
Ранее сообщалось, что пожар на складе пиломатериалов лесоперерабатывающего предприятия в селе Лидога начался около 18 часов воскресенья. Пожар тушили силами местной пожарной части и прибывшего подкрепления из поселка Троицкого. Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 авиации МЧС провели 22 сброса воды на очаги пожара, всего было слито свыше 100 тонн воды. В течение двух часов пожар локализовали, открытое горение ликвидировали к 7.15 понедельника.
"В 19.15 (12.15 мск) 28 мая 2018 года пожарные расчеты полностью ликвидировали возгорание на лесоперерабатывающем предприятии в селе Лидога Нанайского района", — говорится в сообщении.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Государственный пожарный надзор МЧС России проводит проверку.
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