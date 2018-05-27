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Пожарные потушили возгорание на складе пиломатериалов в Хабаровске
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Пожарные потушили возгорание на складе пиломатериалов в Хабаровске 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Представитель регионального управления МЧС заявил о локализации возгорания на складе пиломатериалов деревоперерабатывающего предприятия в селе Лидога Хабаровского края, передает РИА «Новости».
"Пожар в селе Лидога локализован", — сказал представитель.
В тушении возгорания были задействованы 30 человек и девять единиц техники. По последним данным, погибших и пострадавших нет. В данный момент выясняются причины возгорания.
Ранее сообщалось, что в Хабаровске на тушение склада пиломатериалов отправили авиацию — вертолет Ми-8 с оперативной группой управления МЧС и самолет БЕ-200 ЧС2. Сообщалось, что площадь возгорания составила тысячу кв. м.
Также, согласно данным Госпожнадзора, ранее инспекторы находили нарушения пожарной безопасности на данном предприятии.
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