«Не путайте экстренную посадку с вынужденной»: В МЧС уточнили детали инцидента в аэропорту «Казань» 

В ГУ МЧС по РТ уточнили обстоятельства посадки аэробуса-321 авиакомпании «Северный ветер» в аэропорту «Казань». Напомним, лайнер летел рейсом НВС-5805 Чебоксары — Анталия. Капитан принял решение сесть в столице Татарстана после того, как один из пассажиров почувствовал себя плохо. Ранее сообщалось, что сознание потеряла женщина 1962 года рождения. По уточненной информации, плохо стало мужчине 1956 года рождения. Он был доставлен в РКБ, после чего самолет продолжил свой путь. Борт взлетел в 6:19. Посадка была совершена в 4:58. «Просим не путать экстренную посадку самолета с вынужденной», — отметил руководитель пресс-службы МЧС РТ Андрей Родыгин.