СК назвал основные версии крушения легкомоторного самолета под Рязанью 

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Крушение легкомоторного самолета в Рязанской области могло произойти из-за ошибки пилотирования или технической неисправности, сообщает СК РФ в мессенджере «ТамТам».
Ранее источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что возле села Кобылино Рязанской области в субботу упал легкомоторный самолет «Бекас». Пилот воздушного судна погиб.
"Основные версии — ошибка пилотирования и техническая неисправность", — говорится в сообщении.
Указывается, что «после гибели 54-летнего пилота в Рязанской области следователи опрашивают владельца самолета, изъяты документы и образцы топлива».